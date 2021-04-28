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Франция и Канада помогут Индии в борьбе с COVID

Новина українською → Индия, Среда 28 апреля 2021 02:37
Франция и Канада помогут Индии в борьбе с COVID Фото: средств должно хватить на необходимое медицинское обеспечение (Stefano Guidi / Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Канада окажет Индии гуманитарную помощь из-за кризисной ситуации в стране, связанной с высоким ростом числа заболевших коронавирусом. Канада передает Индии около 10 млн долларов.

Об этом заявила министр международного развития Канады Карина Гулд, передает CTVNews.

Отмечается, что эти средства помогут удовлетворить самые насущные медицинские потребности в Индии. В частности позволят приобрести и распространить важные товары и поддержать жизненно важные услуги по переливанию крови и оказанию неотложной помощи.

В свою очередь, Франция проведет гуманитарную операцию по оказанию помощи Индии. Операция будет координироваться кризисным центром при МИД Франции.

Об этом сообщает Министерство Европы и иностранных дел Франции.

Гуманитарные грузы будут отправляться в Индию в конце недели авиационным и морским транспортом.

Среди главных элементов гуманитарного груза - оборудование для производства медицинского кислорода и другую медицинскую продукцию.

Напомним, Евросоюз обеспокоен ситуацией с резким ростом больных коронавирусом в Индии и готов оказать помощь правительству страны. Для этого страны ЕС объединят ресурсы.

Индия занимает второе место в мире по количеству выявленных случаев коронавирус. В стране несколько дней подряд фиксируют рекордный рост заболеваемости инфекциями. Власти страны призывают население вакцинироваться от COVID-19.

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