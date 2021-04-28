Франция и Канада помогут Индии в борьбе с COVID

Канада окажет Индии гуманитарную помощь из-за кризисной ситуации в стране, связанной с высоким ростом числа заболевших коронавирусом. Канада передает Индии около 10 млн долларов.

Об этом заявила министр международного развития Канады Карина Гулд, передает CTVNews .

Отмечается, что эти средства помогут удовлетворить самые насущные медицинские потребности в Индии. В частности позволят приобрести и распространить важные товары и поддержать жизненно важные услуги по переливанию крови и оказанию неотложной помощи.

В свою очередь, Франция проведет гуманитарную операцию по оказанию помощи Индии. Операция будет координироваться кризисным центром при МИД Франции.

Об этом сообщает Министерство Европы и иностранных дел Франции.

Гуманитарные грузы будут отправляться в Индию в конце недели авиационным и морским транспортом.

Среди главных элементов гуманитарного груза - оборудование для производства медицинского кислорода и другую медицинскую продукцию.