Франція та Канада допоможуть Індії у боротьбі з COVID

Канада надасть Індії гуманітарну допомогу через кризову ситуацію у країні, пов’язану з високим зростанням кількості хворих на коронавірус. Канада передає Індії близько 10 млн доларів.

Про це заявила міністр міжнародного розвитку Канади Каріна Гулд, передає CTVNews .

Зазначається, що ці кошти допоможуть вдовольнити найбільш нагальні медичні потреби в Індії. Зокрема дозволять придбати й розповсюдити важливі товари й підтримати життєво важливі послуги із переливання крові та надання невідкладної допомоги.

Своєю чергою, Франція проведе гуманітарну операцію із Індії допомоги Індії. Операція координуватиметься кризовим центром при МЗС Франції.

Про це повідомляє Міністерство Європи та закордонних справ Франції.

Гуманітарні вантажі відправлятимуться до Індії наприкінці тижня авіаційним і морським транспортом.

Серед головних елементів гуманітарного вантажу - обладнання для виробництва медичного кисню та іншу медичну продукцію.