Франция изучит возможность стать гарантом безопасности для Украины, если такое предложение ей поступит, заявил глава МИДа республики Жан-Ив Ле Дриан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Ле Дриан считает, что переговоры между РФ и Украиной пока не привели к прорыву.
Кроме того, по его мнению, дискуссии о вступлении Украины в ЕС могут вестись только после окончания войны.
"Вопрос гарантий должны решать Россия и Украина. Мы с вниманием относимся к предложениям президента Украины Владимира Зеленского. Если они нам поступят, мы их изучим с позитивным вниманием. Нейтралитет не может функционировать без гарантий безопасности, и контуры этого нужно определить двум сторонам", - сказал он.
Напомним, РБК-Украина раскрывало подробности переговоров Украины и России в Стамбуле.
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