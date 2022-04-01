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Франція вивчить можливість стати гарантом безпеки для України

Фото: міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Франція вивчить можливість стати гарантом безпеки для України, якщо така пропозиція їй надійде, заявив глава МЗС Республіки Жан-Ів Ле Дріан.

Про це повідомляє РБК-Україна с посилання на Le Figaro.

Ле Дріан вважає, що переговори між РФ і Україною поки не призвели до прориву.

Крім того, на його думку, дискусії про вступ України до ЄС можуть вестися тільки після закінчення війни.

"Питання гарантій повинні вирішувати Росія і Україна. Ми з увагою ставимося до пропозицій президента України Володимира Зеленського. Якщо вони нам надійдуть, ми їх вивчимо з позитивною увагою. Нейтралітет не може функціонувати без гарантій безпеки, і контури цього потрібно визначити двом сторонам", - сказав він.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало подробиці переговорів України та Росії в Стамбулі.

Війна Росії проти України триває тридцять шість днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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