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Франція і Норвегія виграли в Поклюці перші змішані біатлонні естафети сезону

Фото: Ветле Шостад Крістіансен передав естафету Інгрід Ланнмарк Таннреволд (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорців

Четвертий етап Кубка світу 2022/23 з біатлону завершився в Словенії двома естафетними гонками в дуетах і четвірках. Збірна України в обох випадках фінішувала за межами топ-6.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

На дистанції чотири по 7,5 км першою була французька збірна. Команда в складі Фаб'єна Клода, Кентена Фійона-Майє, Анаїси Шевальє-Буше, Жулії Сімон майже на чверть хвилини випередила Італію.

Французи змушені були піти на одне штрафне коло та використали 7 додаткових патронів. Таку ж кількість використали й італійці. Вони навіть уникли штрафів, але в швидкості відчутно поступилися. Доповнила подіум збірна Швеції (1 коло штрафу, 5 додаткових патронів).

Українська збірна провалила перший етап. Богдан Цимбал передав естафету лише 21-м. Натомість Руслан Ткаленко компенсував втрати та дозволив Дар'ї Блашко стартувати на 15-й позиції. Та мала перемінний успіх на дистанції, тож Юлія Джима вийшла на трасу в аналогічному становищі. Проте, зуміла витягнути "синьо-жовтих" на 11-те підсумкове місце.

Натомість одиночна змішана естафета завершилася перемогою збірної Норвегії. Команда в складі Ветле Шостада Крістіансена та Інгрід Ланнмарк Таннреволд обійшлися без кіл штрафу після вогневих рубежів і використала лише 5 додаткових патронів.

Доповнили подіум команди Франції та Швейцарії, які відстали від скандинавів на понад 40 секунд. Обидві збірні обійшлися без штрафних кіл, але використали більше додаткових патронів – 6 і 8 відповідно. Україна – на 7-й сходинці. Артем Тищенко та Анастасія Меркушина закінчили з колом штрафу та дев'ятьма додатковими патронами.

Підсумки біатлонної одиночної змішаної естафети, 4x7,5 км:

  1. Франція
  2. Італія (+24,6)
  3. Швеція (+47,2)

...

11. Україна (+5:02,7)

Підсумки біатлонної одиночної змішаної естафети, 3x2,5 км:

  1. Норвегія
  2. Франція (+41,0)
  3. Швейцарія (+49,6)

...

7. Україна (+2:14,1)

До слова, молодіжна збірна Канади виграла чемпіонат світу-2023 завдяки перемозі над Чехією U-20.

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