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Франция и Норвегия выиграли в Поклюке первые смешанные биатлонные эстафеты сезона

Фото: Ветле Шостад Кристиансен передал эстафету Ингрид Ланнмарк Таннреволд (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорцив

Четвертый этап Кубка мира 2022/23 по биатлону завершился в Словении двумя эстафетными гонками в дуэтах и четверках. Сборная Украины в обоих случаях финишировала за пределами топ-6.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

На дистанции четыре по 7,5 км первой была французская сборная. Команда в составе Фабьена Клода, Кентена Фийона-Майе, Анаисы Шевалье-Буше, Жюлии Симон почти на четверть минуты опередила Италию.

Французы были вынуждены пойти на один штрафной круг и использовали 7 дополнительных патронов. Такое же количество использовали и итальянцы. Они даже избежали штрафов, но в скорости ощутимо уступили. Дополнила подиум сборная Швеции (1 круг штрафа, 5 дополнительных патронов).

Украинская сборная провалила первый этап. Богдан Цымбал передал эстафету только 21-м. Руслан Ткаленко в свою очердедь компенсировал потери и позволил Дарье Блашко стартовать на 15-й позиции. Но она имела переменный успех на дистанции, поэтому Юлия Джима вышла на трассу в аналогичном положении. Тем не менее, сумела вытащить "сине-желтых" на 11-е итоговое место.

В свою очередь одиночная смешанная эстафета завершилась победой сборной Норвегии. Команда в составе Ветле Шостада Кристиансена и Ингрид Ланнмарк Таннреволд обошлись без кругов штрафа после огневых рубежей и использовала лишь 5 дополнительных патронов.

Дополнили подиум команды Франции и Швейцарии, отставшие от скандинавов более чем на 40 секунд. Обе сборные обошлись без штрафных кругов, но использовали больше дополнительных патронов – 6 и 8 соответственно. Украина – на 7-й строчке. Артем Тищенко и Анастасия Меркушина закончили с кругом штрафа и девятью дополнительными патронами.

Итоги биатлонной одиночной смешанной эстафеты, 4x7,5 км:

  1. Франция
  2. Италия (+24,6)
  3. Швеция (+47,2)

...

11. Украина (+5:02,7)

Итоги биатлонной одиночной смешанной эстафеты, 3x2,5 км:

  1. Норвегия
  2. Франция (+41,0)
  3. Швейцария (+49,6)

...

7. Украина (+2:14,1)

К слову, молодежная сборная Канады выиграла чемпионат мира-2023 благодаря победе над Чехией U-20.

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