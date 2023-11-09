Франція і Німеччина не хочуть поспішати з рішенням щодо використання активів РФ, - Bloomberg

Зазначається, що йдеться про Францію, Німеччину, Італію та Бельгію.

"За словами людей, знайомих із цим питанням, ключові країни ЄС заявили Європейській комісії під час закритого засідання в середу, що вони виступають за більш поступовий підхід", - пише видання.

Уряди спочатку хочуть розробити незаконодавчий документ, щоб продовжити звуження різних варіантів і гарантувати, що формула використання прибутку, отриманого від заморожених російських активів, є юридично обґрунтованою і не ставить під загрозу фінансову стабільність.

Останніми місяцями в ЄС точаться дебати про те, як швидко реалізувати плани щодо введення податку на непередбачувані доходи стосовно прибутку, отриманого від заморожених російських активів, і використовувати отримані доходи для відновлення України.

Конфіскація російських активів

Україна разом з партнерами працює над механізмом, який дозволить передати нашій країні заморожені активи Росії в якості компенсації за завдані війною збитки. Для цього був створений реєстр збитків, він повинен запрацювати наступного року.

Як розповідав Bloomberg, в Європейському союзі вивчають процедуру конфіскації 200 млрд євро активів. Свої пропозиції також розробляє Єврокомісія.

Також повідомлялось, що Бельгія створить для України спеціальний фонд розміром 1,7 млрд євро. Його наповнять податками із заморожених у Бельгії російських активів.