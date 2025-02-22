Франція і Німеччина гальмують пакет на 20 млрд євро для України, - Spiegel

Як пише видання, спочатку цифра пакета допомоги становила 7 млрд доларів, проте зараз досягла 20 млрд. Пакет має складатися з трьох елементів:

близько 1,5 млн патронів;

допомога системам ППО;

можливості відновлення українських солдатів і подальше навчання українських бригад.

Але цій допомозі є спротив. Зокрема, з боку Угорщини та Словаччини. Водночас дипломатичні кола стверджують, що опір цих країн відіграє незначну роль. Пакет заходів міг би бути ухвалений коаліцією охочих, навіть без участі малих держав, які виступають проти нього.

Однак, за інформацією Spiegel, крім двох звичайних аутсайдерів ЄС, скептицизм у внутрішніх дискусіях витягли два ключові гравці: Франція і Німеччина. Обидві країни мають величезну заборгованість і практично не мають можливості маневру у своїх національних бюджетах. Крім того, і президент Франції Еммануель Макрон, і прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні наполягають на провідній ролі Європи в переговорах із Вашингтоном. Але дії Каллас і ЄС ставлять під сумнів це твердження.

Мелоні вже критикувала зустріч у Парижі, скликану Макроном. Також, як пише Financial Times, Мелоні виступає проти проведення телефонної конференції G7 у понеділок. Мабуть, вона не хоче засмучувати Трампа. Макрон, зі свого боку, заспокоїв відчужені малі держави на спеціальній конференції і тепер хоче вирушити до Вашингтона, щоб поговорити з Трампом.

Оточення Каллас намагається згладити ситуацію. Тим часом у Німеччині в неділю відбудуться вибори, і німецький уряд не може ухвалювати рішення протягом вихідних.

Крім того, для міністерств держав-членів не встановлено фіксованих обсягів фінансування, а отже, у Франції та Італії теж є можливості для маневру. При цьому рішення все ж таки може бути ухвалене в понеділок, коли міністри закордонних справ зустрінуться в Брюсселі.

Також Spiegel пише, що серед політиків у Брюсселі лунає версія про те, що провідні діячі ЄС уже обіцяли Україні подальшу підтримку під час Мюнхенської конференції з безпеки. Так, коли уряд США запропонував Зеленському угоду про нерозголошення як умову подальшої підтримки, європейці на задньому плані висловилися проти цієї угоди. Угода, серед іншого, включала в себе передачу Україною значної частини своїх прав на видобуток корисних копалин США.

Дипломатичні кола в різних країнах не підтвердили, але й не спростували однозначно, що Україні було обіцяно більш масштабні заходи підтримки, якщо Україна відмовиться від угоди з президентом США Дональдом Трампом. Однак міністр закордонних справ Анналена Бербок уже публічно заявила в кулуарах конференції в Мюнхені, що "незабаром буде запущено великий пакет заходів, який ніколи раніше не було реалізовано в таких масштабах".

У Брюсселі тим часом зберігають надію, що Трамп не завершить переговори з російським диктатором Володимиром Путіним занадто швидко і що це займе багато часу.