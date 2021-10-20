Во Франции предупредили о риске возобновления эпидемии COVID
Фото: Во Франции предупредили о риске возобновления эпидемии COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что уровень заболеваемости коронавирусом в стране растет. Поэтому нельзя исключать того, что во Франции возобновится эпидемия вируса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNews.
"Текущая динамика подтверждает, что нельзя исключать риск возобновления настоящей эпидемии. Уровень заболеваемости растет во всех регионах и возрастных группах", - заявил Атталь.
При том он подчеркнул, что в стране могут ускорить кампанию по ревакцинации от коронавируса.