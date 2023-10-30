Франція хоче депортувати з країни майже 40 росіян: що стало причиною

Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV .

За його словами, близько шістдесяти росіян, підозрюваних у радикалізації, зараз перебувають під адміністративним арештом. 39 із них мають бути вислані за згодою російської влади.

Після вбивства професора Домініка Бернара в Аррасі радикальним угрупованням "S" російського походження уряд хоче продемонструвати твердість.

Таким чином, виконавча влада демонструє своє бажання якнайшвидше вислати осіб, занесених до "справи S", які зобов'язані покинути територію Франції, і попросила префектів звернути особливу увагу на "громадян Кавказу віком від 16 до 25 років".

"Нападник в Аррасі, 20-річний Мохаммед Могоучков, відповідає цій категорії: він народився в Інгушетії, автономній російській республіці, перебував під наглядом і перебував у справі з початку жовтня", - пише видання.

Спецслужби Франції перевіряють радикалізованих росіян

Дарманен сказав, що Франція склала список із 39 російських громадян, за якими країна особливо стежить і яких підозрює в радикалізації. Минулого тижня Париж представив цей список російській владі.

Франція збирається піти шляхом висилки за умови пред'явлення РФ консульських перепусток.

Міністр також сказав, що інші російські громадяни, за якими ведеться особливий контроль, перебувають або у в'язниці, або в центрах адміністративного затримання.

Що цьому передувало

13 жовтня 20-річний чеченець, уродженець Росії з ножем напав на школу в місті Аррас на півночі Франції, убивши вчителя з літератури та поранивши ще двох людей. Його затримала поліція.

Національна антитерористична прокуратура відкрила розслідування за пунктами "вбивства у зв’язку з терористичною організацією", "замаху на вбивство у зв’язку з терористичною організацією" та "об'єднання злочинців-терористів з метою підготовки злочинів проти народу".

Після теракту в міста Аррас, де у школі вбили вчителя, Франція оголосила про режим підвищеної терористичної загрози в країні.