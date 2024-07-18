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Франція готує новий пакет допомоги Україні, до якого увійдуть гаубиці Caesar, - ЗМІ

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Франція готує новий пакет військової допомоги Україні. До нього, серед іншого, увійдуть гаубиці Caesar.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France Info.

Згідно з документом, з яким ознайомилося видання, Україна отримає 128 транспортних машин VAB, 18 артилерійських гаубиць Caesar і 24 легких танки.

"Протитанкові ракети, вантажівки і радари складуть іншу частину додаткового французького обладнання відповідно до плану, наміченого на 2024 рік", - ідеться в повідомленні. 

Крім цього, наприкінці цього року 2100 українських солдатів проведуть два місяці у військових таборах у Франції для підготовки до бойових дій. 

"Безпрецедентний за чисельністю загін пробуде на місці протягом двох місяців. Солдати, які проходять підготовку, будуть розміщені у Франції. Це ті самі центри, які щороку приймають французьких солдатів перед кожною операцією на іноземному театрі воєнних дій", - ідеться в повідомленні. 

При цьому наголошується, що невелика частина навчання буде зосереджена на підготовці на танках. 

Метою цієї масштабної операції є підготовка бригади українських Збройних сил до грудня 2024 року. 

Допомога Україні від Франції

З початку повномасштабної війни Франція надає Україні військову допомогу. Париж, зокрема, вже постачає далекобійні ракети SCALP та САУ Caesar.

Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон оголосив про постачання Україні винищувачів Mirage 2000. Повітряні сили України відреагували на цю заяву, назвавши Mirage 2000 літаком, який здатний ефективно виконувати бойові завдання.

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