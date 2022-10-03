Франція готова зробити ціну війни для Росії нестерпною, - прем'єр
Франція готова зробити ціну війни для РФ нестерпною та забезпечити покарання винним у злочинах проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Франції Елізабет Борн, яку наводить CNN.
За її словами, Росія, ймовірно, ініціюватиме ескалацію у війні проти України, але опір українських захисників зобов'язує Францію "бути на висоті".
При цьому Борн зазначила, що санкції проти Росії працюють, і економіка країни агресора задихається.
"Франція готова і хоче зробити ціну війни нестерпною для Росії. Наша країна має твердий намір, щоб злочини, вчинені Росією, були задокументовані, віддані суду і покарані", - наголосила прем'єр.
Вона також додала, що з початку війни Україна отримала від Франції допомогу у розмірі понад 200 мільйонів євро.
Нагадаємо, раніше Борн анонсувала проведення у Парижі конференції з відновлення України.
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