Франція готова зробити ціну війни для Росії нестерпною, - прем'єр

Франція готова зробити ціну війни для РФ нестерпною та забезпечити покарання винним у злочинах проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Франції Елізабет Борн, яку наводить CNN .

За її словами, Росія, ймовірно, ініціюватиме ескалацію у війні проти України, але опір українських захисників зобов'язує Францію "бути на висоті".

При цьому Борн зазначила, що санкції проти Росії працюють, і економіка країни агресора задихається.

"Франція готова і хоче зробити ціну війни нестерпною для Росії. Наша країна має твердий намір, щоб злочини, вчинені Росією, були задокументовані, віддані суду і покарані", - наголосила прем'єр.

Вона також додала, що з початку війни Україна отримала від Франції допомогу у розмірі понад 200 мільйонів євро.