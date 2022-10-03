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Франція готова зробити ціну війни для Росії нестерпною, - прем'єр

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Париж, Понеділок 03 жовтня 2022 22:19
Франція готова зробити ціну війни для Росії нестерпною, - прем'єр Фото: Елізабет Борн, прем'єр-міністр Франції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Франція готова зробити ціну війни для РФ нестерпною та забезпечити покарання винним у злочинах проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Франції Елізабет Борн, яку наводить CNN.

За її словами, Росія, ймовірно, ініціюватиме ескалацію у війні проти України, але опір українських захисників зобов'язує Францію "бути на висоті".

При цьому Борн зазначила, що санкції проти Росії працюють, і економіка країни агресора задихається.

"Франція готова і хоче зробити ціну війни нестерпною для Росії. Наша країна має твердий намір, щоб злочини, вчинені Росією, були задокументовані, віддані суду і покарані", - наголосила прем'єр.

Вона також додала, що з початку війни Україна отримала від Франції допомогу у розмірі понад 200 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше Борн анонсувала проведення у Парижі конференції з відновлення України.

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Франція Війна Росії проти України
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