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Франция готова сделать цену войны для России невыносимой, - премьер

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Париж, Понедельник 03 октября 2022 22:19
Франция готова сделать цену войны для России невыносимой, - премьер Фото: Элизабет Борн, премьер-министр Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Франция готова сделать цену войны для РФ невыносимой и обеспечить наказание виновным в преступлениях против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Франции Элизабет Борн, которое приводит CNN.

По ее словам, Россия, вероятно, продолжит инициировать эскалацию в войне против Украины, но сопротивление украинских защитников обязывает Францию "быть на высоте".

При этом Борн отметила, что санкции против России работают, и экономика страны агрессора задыхается.

"Франция готова и хочет сделать цену войны невыносимой для России. Наша страна твердо намерена, чтобы преступления, совершенные Россией, были задокументированы, преданы суду и наказаны", - подчеркнула премьер.

Она также добавила, что с начала войны Украина получила от Франции помощь в размере более 200 миллионов евро.

Напомним, ранее Борн анонсировала проведение в Париже конференции по восстановлению Украины.

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