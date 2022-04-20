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Франция готова предоставить Украине гарантии безопасности после войны, - Reuters

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Париж, Среда 20 апреля 2022 00:04
Франция готова предоставить Украине гарантии безопасности после войны, - Reuters Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Франция выразила готовность предоставить Украине гарантии безопасности. Однако после завершения российской войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источник агентства сообщил что гарантии будут включать поставки военной техники и что они должны быть достаточно крепкими, чтобы предотвратить новую войну.

"Наша страна готова предоставить гарантии безопасности. Речь могла бы идти о поставках вооружения, чтобы Украина могла справиться с новым нападением", - завил чиновник.

По словам французского чиновника, эти гарантии будут больше похожи на пункт об обороне, который Европейский союз в настоящее время имеет среди своих членов, а не защитный механизм, аналогичный статье 5 НАТО, которая вызывает автоматическую военную поддержку в случае нападения на члена.

Союзники также обсудили необходимость убедить страны, не входящие в ЕС и G7, относиться к войне в Украине как к вопросу, который касается мира во всем мире, а не только Европы или Запада.

По словам чиновника, гарантии позволят каждой стране решать индивидуально, как помочь Украине в случае необходимости, в отличие от системы автоматического реагирования НАТО.

Напомним, ранее глава переговорной группы Давид Арахамия заявил, что Китай интересуется возможностью стать гарантом, а Германия, Турция, Франция и Италия уже готовы стать подписантами.

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