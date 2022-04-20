Франція готова надати Україні гарантії безпеки після війни, - Reuters
Франція висловила готовність надати Україні гарантії безпеки. Однак після завершення російської війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Джерело агентства повідомило що гарантії будуть включати постачання військової техніки і що вони мають бути досить міцними, щоб запобігти новій війні.
"Наша країна готова надати гарантії безпеки. Мова могла б йти про постачання озброєння, щоб Україна могла впоратися з новим нападом", - завив чиновник.
За словами французького чиновника, ці гарантії будуть більше схожі на пункт про оборону, який Європейський союз зараз має серед своїх членів, а не захисний механізм, аналогічний статті 5 НАТО, яка викликає автоматичну військову підтримку в разі нападу на члена.
Союзники також обговорили необхідність переконати країни, що не входять в ЄС та G7, ставитися до війни в Україні як до питання, яке стосується миру в усьому світі, а не тільки Європи або Заходу.
За словами чиновника, гарантії дозволять кожній країні вирішувати індивідуально, як допомогти Україні у разі необхідності, на відміну від системи автоматичного реагування НАТО.
Нагадаємо, раніше глава переговорної групи Давид Арахамія заявив, що Китай цікавиться можливістю стати гарантом, а Німеччина, Туреччина, Франція та Італія вже готові стати підписантами.
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