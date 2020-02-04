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Франція готова долучитися до розшифрування "чорних скриньок" збитого в Ірані літака МАУ

Новини » Суспільство     04.02.2020 - 01:30
Франція готова долучитися до розшифрування "чорних скриньок" збитого в Ірані літака МАУ
Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com/SZimpas)

Посол Франції офіційно повідомив українське МЗС про готовність допомогти

Франція готова допомогти Україні в дослідженні бортових самописців - так званих "чорних скриньок" - збитого в Ірані літака Boeing 737-800 компанії "Міжнародні авіалінії України". Про це передає РБК-Україна із посиланням на hromadske.

Як розповів посол Франції в Україні Етьєн де Понсен, позиція Франції щодо можливості дослідити "чорні скриньки" збитого в Ірані 8 січня літака є цілком позитивною.

"Я про це офіційно повідомив Міністерство закордонних справ України. Якщо буде запит з українського боку - ми готові... Україна може розраховувати на допомогу Франції, якщо буде запит на транспортування "чорних скриньок" до Франції", - сказав посол.

Він також наголосив, що Франції є одна з найкращих у світі лабораторій для аналізу бортових самописців.

"У нас є технічна можливість та політична воля це зробити", - додав Етьєн де Понсен.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський раніше розповів, що Іран запропонував сім'ям загиблих українців компенсацію на 80 тис. доларів. За його словами, ці суми є недостатніми, і Київ буде домагатися її збільшення.

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