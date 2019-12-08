Франция готова оспорить в ВТО тарифы США на шампанское

Франция намерена оспорить угрозу президента США Дональда Трампа ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары на сумму 2,4 млрд долларов во Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, передает Reuters.

В США заявили, что введенный Францией цифровой налог для технологических компаний является дискриминационным по отношению к Google, Apple, Facebook, Amazon и другим ИТ-компаниям.

"Мы готовы передать это дело в международный суд, в частности в ВТО, потому что национальный налог для цифровых корпораций затрагивает американские компании так же, как другие компании из ЕС, Франции или Китая. Это не дискриминация", - заявил он.

Министр отметил, угроза санкций США в отношении 53 позиций французских товаров "не имеет правовой основы", пишет Le Figaro. Он назвал возможное введение пошлин на вина и шампанское "излишне агрессивным" шагом.

Ле Мэр также отметил, что французские власти готовы обсуждать с Вашингтоном глобальный цифровой налог в Организации экономического сотрудничества и развития.

Напомним, 18 октября в США вступили в силу новые пошлины в размере 10% и 25% на ряд товаров из Франции, Германии, Испании и Великобритании.

Позже в Евросоюзе пообещали ввести ответные пошлины, мотивируя их нарушениями США в деле Boeing. При этом, по словам главы Еврокомиссии по торговле Сесилии Мальмстрем, введение торговых тарифов не соответствует долгосрочным интересам обеих сторон.