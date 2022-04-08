UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Франция готова быть одним из гарантов безопасности Украины, - Макрон

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о готовности страны стать гарантом безопасности Украины после завершения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью французского лидера газете Le Parisien.

Как отметил Макрон, который сейчас баллотируется на второй президентский срок и ведет предвыборную кампанию, в Украине "в какой-то момент" наступит прекращение огня, и "нам придется строить мир".

"Это невозможно сделать без гаранта, и Франция призвана быть одним из таких гарантов", - сказал он.

Также президент Франции рассказал о готовности созваниваться с руководителем Кремля Владимиром Путиным вне зависимости от результативности таких бесед, чтобы у Парижа сохранялся "статус участника переговоров".

Макрон рассказал, что внимательно следит за гуманитарными вопросами в Украине, и особенно в блокированном войсками РФ Мариуполе. Он сообщил, что Кремль "достаточно ясно выразил отказ" в ответ на предложение Парижа провести свою гуманитарную операцию в городе в сотрудничестве с Турцией и Грецией, и теперь Франция предлагает открыть гумкоридор с привлечением Красного Креста.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назвал 7 стран, которые готовы обсуждать договор о гарантиях безопасности для Украины.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияЭммануэль МакронВойна России против УкраиныГарантии безопасности