Франція готова інвестувати в сонячну електростанцію в Чорнобилі 1 млрд євро, - Семерак

Французька компанія Engie готова готова інвестувати у видобуток електроенергії

Французька компанія Engie готова інвестувати 1 млрд євро в сонячну електростанцію в Чорнобильській зоні. Про це заявив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак в ефірі "112 Україна".

Раніше французький уряд інвестував 250 тис євро в дослідження можливості реалізації проекту видобутку сонячної електроенергії у Чорнобилі.

"Два роки тому я звернувся з пропозицією до світу, що Україна готова на території Чорнобильської станції запропонувати мережі, трансформатори, людей, які там залишилися працювати, можливості для інвестування у відновлювану енергетику. Наприклад, в сонячну. Ця новина була слабо сприйнята українським медіа, але вона протягом першого місяця облетіла сторінки таких видань, як The Guardian, Deutsche Welle, Bloomberg та ін насправді ми отримали шалений інтерес. Після цього французький уряд інвестував 250 тис. євро в дослідження, яке вони провели на наше прохання, щодо можливості реалізації такого проекту, і у нас сьогодні є техніко-економічне обґрунтування, що цей проект можливий величиною в 1,2 ГВт. Для того, щоб порівняти цю величину, це розмір одного енергоблоку на колишньої Чорнобильської АЕС", - розповів міністр.

Представники Engie на засіданні Ради інвесторів при участі Петра Порошенка заявили про готовність оплатити проект, який раніше оцінили в 1 млрд євро.

"Ми цей 1,2 ГВт повинні поділити на 10 черг та запропонувати інвесторам, щоб вони прийшли і почали будувати буквально вже сьогодні. Я думаю, оскільки французи заявили про це на Раді інвесторів, то це дуже серйозна заява і це означає, що вони вже готові будувати. Мені відомо, що вони звернулися листом до уряду, але оскільки це не є компетенцією лише Міністерства екології, це має бути на вищому політичному рівні. Інвестиція французького уряду величиною в 1 млрд євро в Україні - я думаю, це пропорційно двом танковим батальйонам умовних військ НАТО, які геополітично захищали Україну. Дуже сподіваюся, що ми будемо акселерувати цей проект", - додав міністр.

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