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Франция и Германия высказали понимание "красных линий" для Украины, - посол Франции

Новости » Политика     16.12.2019 - 18:53
Франция и Германия высказали понимание "красных линий" для Украины, - посол Франции
Фото: Эммануэль Макрон и Ангела Меркель (bundesregierung.de)

По словам посла, состоялся перезапуск политического процесса, который должен привести к выполнению минских соглашений

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен считает важным то, что во время нормандского саммита в Париже президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель засвидетельствовали понимание "красных линий", которые существуют не столько для президента Владимира Зеленского, сколько для Украины в целом. Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

Также он отметил, что позитивным шагом является то, что все стороны встречи, включая Россию, взяли на себя повторные обязательства по выполнению минских соглашений, которые остаются базовой составляющей этого формата переговоров.

"Сейчас мы видим достигнутый прогресс в составляющей по безопасности, который мы постараемся закрепить в дальнейшем - и это первый этап, который включает максимальное разведение сил и другие меры с целью положить конец человеческим жертвам. После этого идет политическая составляющая, где нам еще предстоит прояснить определенные элементы. И здесь я опять-таки подчеркиваю: когда есть воля, есть и результаты", - заявил посол.

Кроме того, он отметитил, что по его мнению, состоялся перезапуск политического процесса, который должен привести к выполнению этих договоренностей, включая, в частности, "формулу Штайнмайера".

"Целый ряд пунктов технического характера, конечно, еще требует прояснений, и они будут предметом дальнейших переговоров", - добавил де Понсен.

Напомним, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что основная "красная линия" украинской делегации является возвращение под контроль украинских властей всей территорией страны в пределах ее международно-признанных границ.

Отметим, 9 декабря в Париже состоялась встреча в нормандском формате об урегулировании ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, Германии, Франции и Российской Федерации впервые за последние три года собрались за столом переговоров.

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