Франция и Германия разработают новый истребитель

Фото: французский истребитель Dassault Rafale (dassault-aviation.com)

Новый истребитель заменит военные самолеты Dassault Rafale и Eurofighter

Франция и Германия подписали соглашение о разработке прототипа истребителя следующего поколения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что созданием самолета займутся две авиастроительные компании Dassault Aviation и Airbus. Производство самолета должно начаться в 2040 году. Новый истребитель заменит военные самолеты Dassault Rafale и Eurofighter.

"Это очень амбициозный проект между Францией, Германией и к которому присоединилась Испания. Это позволит нашим странам противостоять угрозам и вызовам во второй половине 21-го века", - заявила министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

Сумма подписанного соглашения между Францией и Германией составляет 150 млн евро. Сообщается, что Испания тоже присоединится к проекту, но позже, и инвестирует около 50 млн евро. Общая сумма инвестиций прототипа составит около 4 млрд евро.

Напомним, ранее Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о сокращении ядерного арсенала страны до 300 боеголовок.

Также РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация в скором времени начнут диалог по контролю над вооружениями.