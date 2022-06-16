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Франция, Германия, Италия и Румыния за немедленный статус кандидата в ЕС для Украины

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление статуса кандидата на вступление в Евросоюз для Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает корреспондент РБК-Украина.

"Все четыре страны поддерживают немедленный статус кандидата в члены. Этот статус будет сопровождаться дорожной картой, а также учитывать ситуацию на Балканах и в соседних странах, в частности в Молдове. Мы надеемся, что это решение от нас будет единогласно принято на Европейском Совете", - отметил Макрон.

Немецкий канцлер Олаф Шольц подтвердил общую позицию четырех стран.

"На Евросовете я буду выступать за единую позицию по этому вопросу за позитивное решение по статусу", - добавил он.

Напомним, завтра, 17 июня 2022 года, Европейская комиссия должна предоставить свой вывод по заявке Украины на вступление в Евросоюз. После этого на следующей неделе лидеры стран-участниц ЕС должны вынести решение по статусу кандидата.

Подробнее раскладах накануне исторического решения читайте в материале "Получит ли Украина статус кандидата в ЕС: что известно".

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Эммануэль МакронВступление в ЕСОлаф Шольц