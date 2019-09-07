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Франція та Німеччина активізують зусилля в нормандському форматі для прогресу Мінська

Новини » Політика    07.09.2019 - 19:35
Франція та Німеччина активізують зусилля в нормандському форматі для прогресу Мінська
Фото: Еммануель Макрон (twitter.com/EmmanuelMacron)

Макрон привітав звільнення Сенцова

Франція і Німеччина активізують зусилля в нормандському форматі для прогресу в реалізації мінських угод. Про це, коментуючи обмін полоненими, заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє прес-служба Єлисейського палацу.

Так, Макрон привітав обмін полоненими між Росією і Україною, назвавши його вирішальним кроком до відновлення конструктивного діалогу, який повинен бути продовжений в найближчі тижні.

"Франція разом з Німеччиною активізує свої зусилля в нормандському форматі для подальшого прогресу та реалізації політичного компоненту мінських угод", - йдеться в заяві.

Крім того, Макрон на своїй сторінці в Тwitter окремо відзначив, що вітає звільнення режисера Олега Сенцова в рамках обміну полоненими.

"Ми завжди були на його боці", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 7 вересня, Україна і Росія провели обмін полоненими в форматі "35 на 35". В рамках обміну в Україну повернулися 24 українських моряка, незаконно затриманих Росією в Керченській протоці, а також ще 11 політв'язнів, серед яких і режисер Олег Сенцов.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи обмін, заявив, що обговорював його проведення в ході розмови з президентом РФ Володимиром Путіним і обидві сторони виконали всі умови. Сам Путін проведений обмін не коментує.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка також є учасником переговорів в нормандському форматі, назвала обмін таким, що подає надію сигналом і зазначила, що "має сенс і надалі всіма силами працювати над реалізацією мінських угод".

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Новини України нормандский форматобменЕммануель Макрон
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