Франция эвакуировала раненых в Нагорном Карабахе журналистов

Фото: боевые действия в Нагорном Карабахе (twitter.com lentaruofficial)

Пострадавшие в ходе конфликта Нагорном Карабахе французские журналисты эвакуированы на родину. Они вылетели во Францию специальным рейсом.

Об этом сообщила пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян, передает РИА Новости.

По ее словам, ранее журналисты издания Le Monde вылетели во Францию специальным рейсом. Других подробностей в Министерстве иностранных дел Армении не приводят.

Напомним, накануне руководитель Центра информации и общественных связей правительства Армении Оганес Мовсисян сообщил, что при обстреле города Мартуни были ранены французские журналисты, их госпитализировали. Кроме того, под обстрел попали ливанские, армянские и российские репортеры. Сообщалось, что они записывали интервью с местными жителями, когда в нескольких десятках метрах от них произошли взрывы.

Также уточнялось, что один из раненых журналистов французского издания Le Monde был в тяжелом состоянии, его оперировали в медицинском центре Степанакерта. Французский президент Эммануэль Макрон пообещал вывезти пострадавших из зоны конфликта.