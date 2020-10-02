ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Франция эвакуировала раненых в Нагорном Карабахе журналистов

Нагорный Карабах, Пятница 02 октября 2020 14:45
Франция эвакуировала раненых в Нагорном Карабахе журналистов
Фото: боевые действия в Нагорном Карабахе (twitter.com lentaruofficial)
Автор: РБК-Украина

Пострадавшие в ходе конфликта Нагорном Карабахе французские журналисты эвакуированы на родину. Они вылетели во Францию специальным рейсом.

Об этом сообщила пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян, передает РИА Новости.

По ее словам, ранее журналисты издания Le Monde вылетели во Францию специальным рейсом. Других подробностей в Министерстве иностранных дел Армении не приводят.

Напомним, накануне руководитель Центра информации и общественных связей правительства Армении Оганес Мовсисян сообщил, что при обстреле города Мартуни были ранены французские журналисты, их госпитализировали. Кроме того, под обстрел попали ливанские, армянские и российские репортеры. Сообщалось, что они записывали интервью с местными жителями, когда в нескольких десятках метрах от них произошли взрывы.

Также уточнялось, что один из раненых журналистов французского издания Le Monde был в тяжелом состоянии, его оперировали в медицинском центре Степанакерта. Французский президент Эммануэль Макрон пообещал вывезти пострадавших из зоны конфликта.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия ФранцияжурналистыНагорный Карабах
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь