Франція евакуювала поранених в Нагірному Карабасі журналістів

Фото: бойові дії в Нагірному Карабасі (twitter.com lentaruofficial)

Постраждалі в ході конфлікту в Нагірному Карабасі французькі журналісти евакуйовані на батьківщину. Вони вилетіли до Франції спеціальним рейсом.

Про це повідомила прес-секретар вірменського МЗС Анна Нагдалян, передає РИА Новости.

За її словами, раніше журналісти видання Le Monde вилетіли до Франції спеціальним рейсом. Інших подробиць в Міністерстві закордонних справ Вірменії не приводять.

Нагадаємо, напередодні керівник Центру інформації і громадських зв'язків уряду Вірменії Оганес Мовсісян повідомив, що при обстрілі міста Мартуні були поранені французькі журналісти, їх госпіталізували. Крім того, під обстріл потрапили ліванські, вірменські та російські репортери. Повідомлялося, що вони записували інтерв'ю з місцевими жителями, коли в кількох десятках метрах від них сталися вибухи.

Також уточнювалося, що один з поранених журналістів французького видання Le Monde був у важкому стані, його оперували в медичному центрі Степанакерта. Французький президент Еммануель Макрон пообіцяв вивезти потерпілих із зони конфлікту.