Франция о других форматах переговоров по Донбассу: "Нормандия" вероятнее всего приведет к прогрессу
В Министерстве иностранных дел Франции отреагировали на слова украинского президента о возможном создании других форматов переговоров по урегулированию на Донбассе. В Париже считают, что "Нормандия" наиболее действенный формат.
Об этом говорится на сайте МИД Франции.
Как отметили в министерстве, Франция решительно продолжает свои усилия в нормандском формате с целью полного выполнения минских договоренностей по Донбассу.
"Мы регулярно ведем диалог на эту тему с нашими партнерами, которые поддерживают усилия Франции и Германии в формате "Нормандии". Мы все еще уверены, что это, как и прежде, вероятнее всего приведет к прогрессу", - заявили в МИД.
В ведомстве также напомнили, что в апреле министры иностранных дел G7 глубоко оценили нормандский формат для гарантирования полной реализации минских договоренностей.
Напомним, недавно Владимир Зеленский предложил создать новый формат переговоров по Донбассу с "мощными игроками". Глава государства считает, что привлечение других стран к переговорам будет способствовать более быстрому завершению войны на Донбассе.
В то же время руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина не знает, какой именно формат принесет мир на Донбасс.