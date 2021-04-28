Франція про інші формати переговорів щодо Донбасу: "Нормандія" найімовірніше приведе до прогресу

У Міністерстві закордонних справ Франції відреагували на слова українського президента про можливе створення інших форматів переговорів щодо врегулювання на Донбасі. У Парижі вважають, що "Нормандія" найбільш дієвий формат.

Про це йдеться на сайті МЗС Франції .

Як наголосили в міністерстві, Франція рішуче продовжує свої зусилля у нормандському форматі з метою повного виконання мінських домовленостей щодо Донбасу.

"Ми регулярно ведемо діалог на цю тему з нашими партнерами, які підтримують зусилля Франції та Німеччини у форматі "Нормандії". Ми все ще впевнені, що це, як і раніше, найімовірніше приведе до прогресу", - заявили в МЗС.

У відомстві також нагадали, що у квітні міністри закордонних справ G7 глибоко оцінили нормандський формат для гарантування повної реалізації мінських домовленостей.