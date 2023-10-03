Франція дозволить відправку військової техніки у Вірменію, - глава МЗС

Париж підпише договір з Єреваном, який дозволить відправляти французьку військову техніку у Вірменію.

Як повідомляє РБК-Україна , про це під час брифінгу заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна.

"Франція дала згоду на підписання угоди з Вірменією, яка дозволить надати військову техніку Вірменії, щоб Вірменія спромоглася забезпечити свій захист", - заявила чиновниця під час свого візиту до Єревану.

Вона також не розкрила докладніших деталей про те, яку саме техніку планується передати Вірменії.

Що передувало

Нагадаємо, кілька тижнів тому Азербайджан розпочав "антитерористичні заходи локального характеру" у Нагірному Карабаху.

Вірменія у відповідь відмовилася направляти до регіону свої війська.

В результаті операції, що тривала один день, невизнана "республіка" капітулювала, і Баку оголосило про досягнення цілей у регіоні.

Докладніше про конфлікт між Вірменією та Азербайджаном можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.