ua en ru
Вт, 03 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Франція дозволить відправку військової техніки у Вірменію, - глава МЗС

Єреван, Вівторок 03 жовтня 2023 21:00
UA EN RU
Франція дозволить відправку військової техніки у Вірменію, - глава МЗС Фото: Катрін Колонна, голова МЗС Франції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Париж підпише договір з Єреваном, який дозволить відправляти французьку військову техніку у Вірменію.

Як повідомляє РБК-Україна, про це під час брифінгу заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна.

"Франція дала згоду на підписання угоди з Вірменією, яка дозволить надати військову техніку Вірменії, щоб Вірменія спромоглася забезпечити свій захист", - заявила чиновниця під час свого візиту до Єревану.

Вона також не розкрила докладніших деталей про те, яку саме техніку планується передати Вірменії.

Що передувало

Нагадаємо, кілька тижнів тому Азербайджан розпочав "антитерористичні заходи локального характеру" у Нагірному Карабаху.

Вірменія у відповідь відмовилася направляти до регіону свої війська.

В результаті операції, що тривала один день, невизнана "республіка" капітулювала, і Баку оголосило про досягнення цілей у регіоні.

Докладніше про конфлікт між Вірменією та Азербайджаном можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Армения Нагорный Карабах
NEWS
Стали відомі подробиці розстрілу військових у Києві
Стали відомі подробиці розстрілу військових у Києві
DAILY
Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського
РБК-Українаінформаційне агентство Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського