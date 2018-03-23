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Интервью

Франция допускает усиление санкций против РФ за выборы в Крыму

НовостиПолитика    23.03.2018 - 13:51
Фото: Жан-Ив Ле Дриан (flickr.com/partisocialiste)
Фото: Жан-Ив Ле Дриан (flickr.com/partisocialiste)

Глава МИД Франции не исключает новые санкции против России

Франция допускает усиление санкций против Российской Федерации за проведение президентских выборов на территории аннексированного Крыма. Об этом сегодня на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает корреспондент РБК-Украина.

"Со стороны Франции есть идеи о продлении и усилении секторальных санкций, которые, как известно, были продлены на шесть новых месяцев, и индивидуальных санкций, которые имеют постоянный характер…они могут быть усилены", - заявил Ле Дриан.

Он также отметил, что ряд депутатов Государственной думы РФ, которые были избраны на последних парламентских выборах, уже были внесены в санкционные списки.

Напомним, ранее сообщалось, что на сессии ПАСЕ обсудят агрессию России на Донбассе и освобождение заложников. Кроме того, Украина рассчитывает на поддержку идеи о продлении санкций против РФ.

 

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Темы: Санкции против РФ    Теги: Франция, Российская Федерация, Крым, выборы, Санкции
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