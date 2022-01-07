Франция допускает остановку "Северного потока-2" в случае вторжения РФ в Украину

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что в случае дальнейшего вторжения России в Украину должен рассматриваться вопрос остановки газопровода "Северный поток-2". Он также пригрозил Москве стратегическими последствиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По его словам, после стягивания войск к границам Украины президент России Владимир Путин предложил НАТО обсудить возвращение в зоны влияния, которые были в прошлом.

"Это будет означать, что Россия хочет восстановить дух Ялты", - отметил Ле Дриан, имея в виду конференцию между союзными державами времен Второй мировой войны в феврале 1945 года, которая дала СССР контроль над восточноевропейскими странами.

Он также подчеркнул, что любое дальнейшее военное вторжение в Украину со стороны России приведет к "серьезным стратегическим последствиям", и одним из вариантов является остановка газопровода "Северный поток-2", который проложен по дну Балтийского моря.