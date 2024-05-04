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Франція допоможе Німеччині та Чехії боротися з кібератаками з РФ

Фото: Франція допоможе Німеччині та Чехії боротися з кібератаками (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Франція надасть Німеччині та Чехії усіляку підтримку у боротьбі з кібератаками з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Франції.

Берлін і Прага нещодавно звинуватили РФ у спрямованих проти них кібератаках, які вплинули на роботу різних установ. Причетною до цих кампаній називають групу "APT28" (Fancy Bear), яку підозрюють у зв'язках із ГРУ.

"Ця загроза відома Франції; у жовтні 2023 року ми докладно описали тактику, методи та процедури цього способу дій, також націлені на французькі організації, включаючи державні установи, підприємства, університети, а також науково-дослідні інститути та аналітичні центри", - заявили в МЗС Франції.

Наголошується, що Франція робить все можливе для зміцнення своєї здатності адаптуватися до кіберзагроз, особливо напередодні європейських виборів, а також перед Олімпійськими іграми у Парижі.

Що передувало

Учора стало відомо, що минулого року установи Чехії стали мішенню для російської хакерської групи "АРТ28", яка, як вважають, пов'язана з Головним розвідувальним управлінням (ГРУ) РФ.

Наприкінці 2023 року цьому ж угрупованню приписували атаки на сім європейських урядів. Раніше ці кіберзлочинці причетні до втручання у вибори США 2016 року.

Крім того, у грудні минулого року хакери з "АРТ28" вкотре атакували користувачів України та Польщі. Цього разу зловмисники скористалися електронними листами із посиланнями на "документи".

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ФранціяГРУКібератака