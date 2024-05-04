Франція допоможе Німеччині та Чехії боротися з кібератаками з РФ

Берлін і Прага нещодавно звинуватили РФ у спрямованих проти них кібератаках, які вплинули на роботу різних установ. Причетною до цих кампаній називають групу "APT28" (Fancy Bear), яку підозрюють у зв'язках із ГРУ.

"Ця загроза відома Франції; у жовтні 2023 року ми докладно описали тактику, методи та процедури цього способу дій, також націлені на французькі організації, включаючи державні установи, підприємства, університети, а також науково-дослідні інститути та аналітичні центри", - заявили в МЗС Франції.

Наголошується, що Франція робить все можливе для зміцнення своєї здатності адаптуватися до кіберзагроз, особливо напередодні європейських виборів, а також перед Олімпійськими іграми у Парижі.