Франция поможет Германии и Чехии бороться с кибератаками из РФ

Берлин и Прага недавно обвинили РФ в направленных против них кибератаках, оказавших влияние на работу различных учреждений. Причастной к этим кампаниям называют группу "APT28" (Fancy Bear), которую подозревают в связях с ГРУ.

"Эта угроза известна Франции; в октябре 2023 года мы подробно описали тактику, методы и процедуры этого способа действий, также нацеленные на французские организации, включая государственные учреждения, предприятия, университеты, а также научно-исследовательские институты и аналитические центры", – заявили в МИД Франции.

Отмечается, что Франция делает все возможное для укрепления своей способности адаптироваться к киберугрозам, особенно накануне европейских выборов, а также перед Олимпийскими играми в Париже.