Франциск порівняв події в Україні зі знищенням нацистами євреїв, забувши згадати Росію

Виступаючи перед польськими паломниками на своїй щотижневій аудієнції, Франциск зазначив, що Люблінський католицький університет у Польщі нещодавно відзначив річницю операції "Рейнхард".

Це була кодова назва секретної операції у частині окупованої Польщі, яку німці називали територією "генерал-губернаторства", яка включала землі, які зараз перебувають в Україні.

"Нехай же спогадування цих жахливих подій пробудить у нас усіх прагнення та вчинки на користь миру", - сказав він, особливо згадавши операцію, сказавши, що це була операція зі "знищення".

Потім він відхилився від сценарію. "Ця історія повторюється. Тепер бачимо, що відбувається в Україні", - сказав він і закликав молитися за мир.