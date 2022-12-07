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Франциск сравнил события в Украине с уничтожением нацистами евреев, забыв упомянуть Россию

Фото: папа Франциск снова забыл упомянуть Россию, говоря о войне (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Папа Франциск сравнил события Украине с нацистской операцией, в результате которой в первые годы Второй мировой войны погибло около двух миллионов человек, в основном евреев. При этом понтифик снова забыл упомянуть Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Ватикана".

Выступая перед польскими паломниками на своей еженедельной аудиенции, Франциск отметил, что Люблинский католический университет в Польше недавно отметил годовщину операции "Рейнхард".

Это было кодовое название секретной операции в части оккупированной Польши, которую немцы называли территорией "генерал-губернаторства", которая включала земли, которые сейчас находятся в Украине.

"Пусть память об этом ужасном событии пробудит у всех намерения и действия в пользу мира", - сказал он, особо упомянув операцию, сказав, что это была операция по "уничтожению".

Затем он отклонился от сценария. "Эта история повторяется. Теперь видим, что происходит в Украине", - сказал он и призвал молиться о мире.

Папа Франциск с февраля 2022 года постоянно говорит о войне в Украине, не упоминая Россию. Только в прошлом месяце он заявил, что в Украину "безусловно, вторгается российское государство". При этом он заявил, что особой жестокостью отличаются "те, кто из России, но не из русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее".

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