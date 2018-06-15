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Во Франциии призвали Макрона помочь освободить украинского политзаключенного Сущенко

НовостиОбщество    15.06.2018 - 18:45
Фото: роман Сущенко (УНИАН)
Фото: роман Сущенко (УНИАН)

Сущенко работал корреспондентом во Франции с 2010 года

Во Франции украинцы составили петицию, в которой призвали президента страны Эммануэля Макрона помочь освободить украинского политзаключенного Романа Сущенко. Об этом говорится в петиции на сайте Mes Opinions.

"Мы просим помощи всего международного сообщества и президента Эммануэля Макрона помощи в освобождении Романа Сущенко", - говорится в петиции.

Также указано, что Сущенко работал корреспондентом во Франции с 2010 года. Он был арестован в сентябре 2016 года в Москве, когда путешествовал по личным причинам.

В петиции напомнили, что журналист был приговорен 4 июня 2018 года к 12 годам якобы за сбор конфиденциальной информации о деятельности вооруженных сил и национальной гвардии России.

"Единственное преступление журналиста - быть украинцем и осуждать злоупотребления и нарушения, в которых виновата Российская Федерация и Владимир Путин, который несет большую ответственность за преступления, совершенные его войсками за пределами России", - указано в петиции.

Отметим, что по состоянию на 18:30 в пятницу, 15 июня, петицию подписали 115 человек.

Напомним, ранее глава Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал постановление об обращении к мировым лидерам о непризнании приговора российского суда в отношении украинца Романа Сущенко.

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Теги публикации: политзаключенные, Роман Сущенко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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