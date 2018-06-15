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Інтерв'ю

У Франції закликали Макрона допомогти звільнити українського політв'язня Сущенка

НовиниСуспільство    15.06.2018 - 18:45
Фото: роман Сущенко (УНІАН)
Фото: роман Сущенко (УНІАН)

Сущенко працював кореспондентом у Франції з 2010 року

У Франції українці склали петицію, в якій закликали президента країни Еммануеля Макрона допомогти звільнити українського політв'язня Романа Сущенка. Про це йдеться в петиції на сайті Mes Opinions.

"Ми просимо допомоги всього міжнародного співтовариства і президента Еммануеля Макрона допомоги у звільненні Романа Сущенка", - йдеться в петиції.

Також зазначено, що Сущенко працював кореспондентом у Франції з 2010 року. Він був заарештований у вересні 2016 року в Москві, коли подорожував з особистих причин.

У петиції нагадали, що журналіст був засуджений 4 червня 2018 року до 12 років нібито за збір конфіденційної інформації про діяльність збройних сил і національної гвардії Росії.

"Єдиний злочин журналіста - бути українцем і засуджувати зловживання і порушення, в яких винна Російська Федерація і Володимир Путін, котрий несе велику відповідальність за злочини, вчинені його військами за межами Росії", - зазначено в петиції.

Зазначимо, що станом на 18:30 у п'ятницю, 15 червня, петицію підписали 115 осіб.

Нагадаємо, раніше голова Верховної ради України Андрій Парубій підписав постанову про звернення до світових лідерів про невизнання вироку російського суду щодо українця Романа Сущенко.

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Теги публікації: политзаключенные, Роман Сущенко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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