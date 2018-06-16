В Берлине неизвестный ранил ножом трех человек в электричке

Двое мужчин получили тяжелые ранения и были прооперированы

В районе Берлина Пренцлауэр-Берге (Германия) неизвестный мужчина напал с ножом на трех пассажиров городской электрички. Об этом сообщает пресс-служба полиции Берлина.

Указано, что нападение произошло около шести часов утро. Неизвестный напал с ножом на двух мужчин 19 и 21 года и 37-летнюю женщину. В результате нападения мужчины получили тяжелые ранения, с которыми они были госпитализированы. Отмечается, что они были прооперированы, их жизни ничего не угрожает.

Согласно сообщениям СМИ, женщина получила легкие ранения и шок, при этом в сообщении полиции не указано, что она была ранена.

Подчеркнем также, что, согласно информации СМИ, мужчины - туристы из Мексики 19 и 21 лет, 37-летняя женщина - немка, которая является их знакомой.

Нападающему удалось скрыться.

Напомним, ранее сообщалось, что в Японии мужчина напал с ножом на пассажиров скоростного поезда, в результате чего один человек погиб, двое получили ранения.