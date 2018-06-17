У Франції жінка з вигуком "Аллах акбар" поранила ножем двох осіб

Жінка страждає психічними розладами

У Франції в окрузі Тулон жінка накинулася з ножем на двох осіб в супермаркеті, викрикуючи "Аллах акбар". Про це повідомили в поліції, передає AFP.

Інцидент стався в неділю, 17 червня, в комуні Ла-Сен-сюр-Мер. Відвідувача магазину Leclerc жінка вдарила ножем у груди. Також вона напала на касира, завдавши йому легких поранень.

Медики госпіталізували потерпілого відвідувача магазину, зараз його здоров'ю і життю нічого не загрожує. Нападницю правоохоронці затримали.

"Є підстави вважати, що це була спроба вбивства, пов'язана з тероризмом", - зазначив прокурор округу Тулон.

За його версією, жінка, швидше за все, наважилася напасти на людей самостійно. Затримана страждає психічними розладами.

Нагадаємо, в районі Берліна (Німеччина) невідомий чоловік напав з ножем на трьох пасажирів міської електрички.