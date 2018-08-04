У Франції через спеку зупинили реактор АЕС

АЕС зупинили через те, що станція стала скидати у Великий канал воду, температура якої перевищує допустимі норми

У Франції один з реакторів атомної електростанції в Фессенхаймі зупинили через те, що станція стала скидати у Великий канал Ельзасу воду, температура якої перевищує допустимі норми. У суботу в Ельзасі температура повітря сягала 35 градусів, йдеться в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті компанії.

Повідомляється, що державна енергетична компанія Франції оголосила про тимчасове припинення роботи одного з двох реакторів на найстарішій атомній електростанції Fessenheim в провінції Ельзас.

У компанії пояснили, що перевищення температурної норми води, яка скидається з АЕС в канал, може призвести до загибелі флори і фауни. Середньодобова температура води, що зливається, після охолодження енергоблоку, згідно з установленими нормами, не повинна перевищувати 28 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, на початку серпня повідомлялося, що європейські країни в найближчі дні накриє спека, в Іспанії та Португалії прогнозується підвищення температури повітря до +47. У зв'язку з надходженням гарячого повітря з Африки постійно зростає температура повітря в Іспанії та Португалії.