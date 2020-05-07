Во Франции ежедневная смертность от коронавируса снизилась до 278

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В стране от вируса выздоровели 53 972 пациента

По данным Французского агентства общественного здравоохранения, суточное число смертей от коронавируса во Франции выросла на 278. Об этом сообщает Teletrader.

Как сообщается, во Франции за последние 24 часа зарегистрировано 278 летальных случаев коронавирусной инфекции, тогда как накануне это число составляло 330. В целом во Франции от вируса умерли 25 809 человек.

Кроме того, в стране продолжает уменьшаться число госпитализированных с коронавирусом. Так, за последние сутки было освобождены 792 больничных кровати, в то же время на лечение попали 833 новых пациента. Также уменьшилась нагрузка на отделение интенсивной терапии, где количество человек уменьшилось на 283. Всего в реанимационных отделениях Франции находятся 3 147 пациентов с коронавирусом.

Как отмечается, от начала пандемии во Франции зарегистрировано 208 698 случаев коронавируса, из них 53 972 пациентов выздоровели.

Напомним, сенат Франции в первом чтении проголосовал за проект закона о продлении до 10 июля чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом.