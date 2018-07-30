У Франції в'язень взяв в заручники медсестру

Ув'язнений здався поліції через три години

Сьогодні, 30 липня, у в'язниці комуни Салон-де-Прованс (Франція) 25-річний ув'язнений взяв в заручники медсестру. Про це передає BFMTV.

Як зазначається, ув'язнений здався поліції через три години. Медсестра, яка працює в психіатричному відділенні, ушкоджень не зазнала.

"Ув'язнений, засуджений до кількох термінів за акти насильства, утримував медсестру і погрожував їй саморобною зброєю", - йдеться в повідомленні.

У Міністерстві юстиції повідомляють, що 25-річний нападник не є ув'язненим за терористичні акти і не був радикалом.

Нагадаємо, що у Житомирській області із виправних установ втекли двоє в'язнів.

Вночі 24 липня в'язень втік із Бердичівського виправного центру. Самовільно залишив колонію ув'язнений в Україні за розбій громадянин Грузії Моргошія Манучар. Він самовільно залишив місце відбування покарання, за цим фактом розпочато кримінальне провадження.

Правоохоронці розшукують Анатолія Карпеця, який 23 липня самовільно залишив територію підприємства у Романівському районі, де працював під час відбування покарання.