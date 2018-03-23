Во Франции захватили заложников в супермаркете, ранен полицейский

Полицейская операция проходит в коммуне Треб

На юге Франции неизвестные устроили стрельбу и захватили заложников в супермаркете, в результате стрельбы пострадал сотрудник полиции. Об этом сообщает AFP news agency.

"Захват заложников в супермаркете на юге Франции: источник безопасности", - говорится в сообщении.

По информации источников, один полицейский пострадал во второй стрельбе. Мужчина, захвативший заложников, заявил о приверженности "Исламскому государству".

#BREAKING Shooting, hostage-taking at supermarket in south France: security source — AFP news agency (@AFP) March 23, 2018

В Twitter МВД Франции сообщили, что полицейская операция проходит в коммуне Треб во французском департаменте Од, в ней учавствуют 140 сотрудников полиции.

Напомним, в ноябре во Франции правоохранители открыли огонь по машине с мигрантами в районе города Кале, когда та совершила наезд на одного из полицейских. Отмечено, что инцидент произошел на дорожной развязке между городами Кале и Марк. Полицейские остановили Audi A6 с мигрантами. Шестеро из находившихся в салоне были афганцами и трое - иракцами.