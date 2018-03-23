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У Франції захопили заручників в супермаркеті, поранений поліцейський

НовиниНадзвичайні події    23.03.2018 - 13:00
Фото: супермаркет у Франції (NBbreaking twitter)
Фото: супермаркет у Франції (NBbreaking twitter)

Поліцейська операція проходить в комуні Треб

На півдні Франції невідомі влаштували стрілянину і захопили заручників в супермаркеті, в результаті стрілянини постраждав співробітник поліції. Про це повідомляє AFP news agency.

"Захоплення заручників в супермаркеті на півдні Франції: джерело безпеки", - йдеться в повідомленні.

За інформацією джерел, один поліцейський постраждав у другій стрільбі. Чоловік, який захопив заручників, заявив про прихильність "Ісламському державі".

У Twitter МВС Франції повідомили, що поліцейська операція проходить в комуні Треб у французькому департаменті Од, в ній беруть участь 140 співробітників поліції.

Нагадаємо, у листопаді у Франции правоохоронці відкрили вогонь по машині з мігрантами в районі міста Кале, коли та вчинила наїзд на одного з поліцейських. Відзначено, що інцидент стався на дорожній розв'язці між містами Кале і Марк. Поліцейські зупинили Audi A6 з мігрантами. Шестеро з тих, що знаходилися в салоні були афганцями і троє - іракцями.

 

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Теги: Франція, заложники, Стрільба
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