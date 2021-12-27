Во Франции задержали подозреваемого в поставке компонентов для химического оружия в Сирии

По его информации, речь идет о владельце одной из судоходных компаний, проживавшем за границей.

Отмечается, что он был задержан на юге Франции. По истечении срока содержания под стражей в субботу в Париже ему были предъявлены обвинения в "заговоре с целью совершения преступлений против человечности", а также "причастности к военным преступлениям".

Других подробностей не сообщается.

В сентябре 2013 года Совбезом ООН была принята резолюция об уничтожении химического оружия в Сирии, в течение 2014 года из страны было вывезено и ликвидировано 1 200 тонн отравляющих веществ. В операции приняли участие девять.