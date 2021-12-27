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У Франції затримали підозрюваного в постачанні компонентів для хімічної зброї в Сирії

Автор: Артур Родивилов

Французька юстиція пред'явила звинувачення 60-річному французу сирійського походження. Його підозрюють у постачанні компонентів для виробництва хімічної зброї в Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За його інформацією, мова йде про власника однієї з судноплавних компаній, що проживав за кордоном.

Відзначається, що він був затриманий на півдні Франції. Після закінчення терміну утримання під вартою в суботу в Парижі йому були пред'явлені звинувачення в "змові з метою вчинення злочинів проти людяності", а також "причетності до військових злочинів".

Інших подробиць не повідомляється.

У вересні 2013 року Радбезом ООН була прийнята резолюція про знищення хімічної зброї в Сирії, протягом 2014 року з країни було вивезено і ліквідовано 1 200 тонн отруйних речовин. В операції взяли участь дев'ять.

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Сирія