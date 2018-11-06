У Франції затримали групу людей, що планували напад на Макрона

Фото: Еммануель Макрон (Jack Taylor/Getty Images)

Поліцейські затримали шість близьких до ультра-правих кіл осіб

У Франції затримали шість осіб, які планували напад на президента Емманюеля Макрона. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал BFM TV.

Повідомляється, що затримання проводилися сьогодні вранці в департаментах Ізер, Іль і Вілен і Мозель. Операція по затриманню зловмисників була організована співробітниками Головного управління внутрішньої безпеки Франції.

Наголошується, що затримані дотримувалися радикальних поглядів.

Нагадаємо, раніше співробітнику адміністрації президента Франції Еммануеля Макрона пред'явили звинувачення за кількома статтями, включаючи організоване напад, втручання в роботу поліції, незаконне носіння поліцейської форми та незаконне отримання відео з вуличних камер.

Олександр Беналл, обвинувачений у побитті учасника мітингу в ході першотравневої демонстрації в Парижі, заявив, що "лише допомагав поліцейським, що запросив його подивитися на їхню роботу". Він також упевнений, що цю ситуацію намагаються використовувати з політичних мотивів.