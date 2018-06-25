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Интервью

Во Франции по подозрению в подготовке атак на мусульман задержали 10 человек

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 06:58
Фото: французская полиция (flickr/Police Nationale)
Фото: французская полиция (flickr/Police Nationale)

При обыске у подозреваемых было изъято оружие

Во Франции по подозрению в планировании атак на мусульман в субботу, 23 июня задержали 10 человек. Об этом сообщило в воскресенье агентство AFP.

По данным агентства, задержанных подозревают в связях с праворадикалами.

Задержания проводились по всей Франции, два из них - на Корсике.

При обыске у подозреваемых было изъято оружие.

По данным издания, в результате спецоперации был задержан также предполагаемый лидер группировки.

По версии следствия, задержанные собирались совершать атаки на радикально настроенных имамов, вышедших из тюрьмы исламистов и женщин в традиционной одежде.

Правоохранители устанавливают, насколько далеко подозреваемые продвинулись в своих планах.

После задержаний министр внутренних дел страны Жерар Колон поблагодарил спецслужбы за работу.

Напомним, 17 июня во Франции в округе Тулон женщина с ножом набросилась на двух человек в супермаркете, выкрикивая "Аллах акбар".

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Теги публикации: Франция, арест, мусульмане  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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