Во Франции по подозрению в подготовке атак на мусульман задержали 10 человек

При обыске у подозреваемых было изъято оружие

Во Франции по подозрению в планировании атак на мусульман в субботу, 23 июня задержали 10 человек. Об этом сообщило в воскресенье агентство AFP.

По данным агентства, задержанных подозревают в связях с праворадикалами.

Задержания проводились по всей Франции, два из них - на Корсике.

При обыске у подозреваемых было изъято оружие.

По данным издания, в результате спецоперации был задержан также предполагаемый лидер группировки.

По версии следствия, задержанные собирались совершать атаки на радикально настроенных имамов, вышедших из тюрьмы исламистов и женщин в традиционной одежде.

Правоохранители устанавливают, насколько далеко подозреваемые продвинулись в своих планах.

После задержаний министр внутренних дел страны Жерар Колон поблагодарил спецслужбы за работу.

Напомним, 17 июня во Франции в округе Тулон женщина с ножом набросилась на двух человек в супермаркете, выкрикивая "Аллах акбар".