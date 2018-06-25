У Франції за підозрою в підготовці нападів на мусульман затримали 10 осіб

Під час обшуку у підозрюваних було вилучено зброю

У Франції за підозрою в плануванні атак на мусульман у суботу, 23 червня затримали 10 осіб. Про це повідомило в неділю агентство AFP.

За даними агентства, затриманих підозрюють у зв'язках із праворадикалами.

Затримання проводилися по всій Франції, два з них - на Корсиці.

Під час обшуку у підозрюваних було вилучено зброю.

За даними видання, в результаті спецоперації було затримано також передбачуваного лідера угруповання.

За версією слідства, затримані мали намір здійснювати атаки на радикально налаштованих імамів, ісламістів, які вийшли з в'язниці, і жінок у традиційному одязі.

Правоохоронці встановлюють, наскільки далеко підозрювані просунулися в своїх намірах.

Після затримань міністр внутрішніх справ країни Жерар Колон подякував спецслужбам за роботу.

Нагадаємо, 17 червня у Франції в окрузі Тулон жінка з ножем накинулася на двох людей в супермаркеті, викрикуючи "Аллах акбар".