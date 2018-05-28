Во Франции от взрыва гранаты умер мужчина

68-летний житель коммуны Дамлевьер купил на рынке четыре гранаты

Во Франции местный житель умер от взрыва гранаты, которую купил на рынке. Об этом сообщает издание Est Republicain.

Как отмечается, 68-летний житель Дамлевьер купил на рынке четыре гранаты. Когда он пытался произвести некие действия с одной из них в гараже, снаряд взорвался. Мужчина скончался на месте.

Сообщается также, что полиция поместила продавца под стражу за хранение оружия и непредумышленное убийство. Как сообщил прокурор, при обыске прилавка продавца была обнаружена еще одна граната.

Напомним, ранее сообщалось, что в Марселе (Франция) в субботу, 19 мая, ненадолго эвакуировали железнодорожный вокзал из-за угрозы взрыва.

Эвакуация была произведена из-за задержания правоохранителями в районе вокзала подозрительного мужчины с сумкой, в которой были батарейки и кабели.