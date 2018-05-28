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У Франції від вибуху гранати помер чоловік

НовиниНадзвичайні події    28.05.2018 - 06:19
Фото: поліція Франції (flickr/Police Nationale)
Фото: поліція Франції (flickr/Police Nationale)

68-річний житель комуни Дамлев'єр купив на ринку чотири гранати

У Франції місцевий житель помер від вибуху гранати, яку купив на ринку. Про це повідомляє видання Est Republicain.

Як наголошується, 68-річний житель Дамлев'єр купив на ринку чотири гранати. Коли він намагався провести якісь дії з однією з них в гаражі, снаряд вибухнув. Чоловік помер на місці.

Також повідомляється, що поліція помістила продавця під варту за зберігання зброї і ненавмисне вбивство. Як повідомив прокурор, при обшуку прилавку продавця була виявлена ще одна граната.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Марселі (Франція) у суботу, 19 травня, ненадовго залізничний вокзал евакуювали через загрозу вибуху.

Евакуація була проведена через затримання правоохоронцями в районі вокзалу підозрілого чоловіка з сумкою, в якій були батарейки і кабелі.

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Теги публікації: Франція, граната, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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