У Франції від вибуху гранати помер чоловік

68-річний житель комуни Дамлев'єр купив на ринку чотири гранати

У Франції місцевий житель помер від вибуху гранати, яку купив на ринку. Про це повідомляє видання Est Republicain.

Як наголошується, 68-річний житель Дамлев'єр купив на ринку чотири гранати. Коли він намагався провести якісь дії з однією з них в гаражі, снаряд вибухнув. Чоловік помер на місці.

Також повідомляється, що поліція помістила продавця під варту за зберігання зброї і ненавмисне вбивство. Як повідомив прокурор, при обшуку прилавку продавця була виявлена ще одна граната.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Марселі (Франція) у суботу, 19 травня, ненадовго залізничний вокзал евакуювали через загрозу вибуху.

Евакуація була проведена через затримання правоохоронцями в районі вокзалу підозрілого чоловіка з сумкою, в якій були батарейки і кабелі.